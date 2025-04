Basket Champions League Unicaja Malaga elimina una Reggio tutta cuore

Reggio Emilia, 15 aprile 2025 – Cala il sipario sull'ottima stagione di Basketball Champions League della Unahotels Reggio Emilia: dopo il ko patito la scorsa settimana alla Martin Carpena Arena, infatti, la formazione emiliana ha ceduto anche in gara 2 il passo all’Unicaja Malaga, che si è imposta per 82-72 staccando così il pass per la sua terza Final Four di Champions. I biancorossi sono però usciti dal parquet del PalaBigi tra gli applausi e i cori di incitamento del tifo reggiano, che ha riconosciuto alla formazione di coach Priftis il grande impegno profuso questa sera: pur trovandosi a lungo a rincorrere gli avversari, infatti, gli emiliani non hanno mollato la presa fino alle battute finali, quando è salito in cattedra Kendrick Perry che – con due triple ravvicinate – ha lanciato la fuga decisiva dell’Unicaja, guidata dagli 11 punti a testa di Dylan Osetkovski e Killian Tillie e dai 10, segnati appunto dall’ex Panathinaikos. Sport.quotidiano.net - Basket, Champions League: l'Unicaja Malaga elimina una Reggio tutta cuore Leggi su Sport.quotidiano.net Emilia, 15 aprile 2025 – Cala il sipario sull'ottima stagione diballdella UnahotelsEmilia: dopo il ko patito la scorsa settimana alla Martin Carpena Arena, infatti, la formazione emiliana ha ceduto anche in gara 2 il passo all’, che si è imposta per 82-72 staccando così il pass per la sua terza Final Four di. I biancorossi sono però usciti dal parquet del PalaBigi tra gli applausi e i cori di incitamento del tifo reggiano, che ha riconosciuto alla formazione di coach Priftis il grande impegno profuso questa sera: pur trovandosi a lungo a rincorrere gli avversari, infatti, gli emiliani non hanno mollato la presa fino alle battute finali, quando è salito in cattedra Kendrick Perry che – con due triple ravvicinate – ha lanciato la fuga decisiva dell’, guidata dagli 11 punti a testa di Dylan Osetkovski e Killian Tillie e dai 10, segnati appunto dall’ex Panathinaikos.

Potrebbe interessarti anche:

Basket, Reggio Emilia crolla nel finale con Tenerife in Champions League

Si è appena conclusa al Palabigi di Reggio Emilia la sfida valevole per il quarto turno degli “ottavi di finale” della Basketball Champions League e in campo è scesa l’Unahotels Reggio Emilia e il ...

Basket, Tortona batte ancora il Promitheas in Champions League

La Bertram Derthona Tortona concede il bis e batte i greci del Promitheas Patrasso in FIBA Champions League per 60-82! Dopo un primo tempo equilibrato i piemontesi scappano nella ripresa senza più ...

Basket, Champions League 2024/2025: risultati e classifiche aggiornate

I risultati di tutte le partite e le classifiche aggiornate della Champions League 2024/2025 di basket. Prende il via la competizione europea che vede due squadre italiane in gioco: saranno Reggio ...

Basket, Champions League: l'Unicaja Malaga elimina una Reggio tutta cuore. UnaHotels Reggio Emilia-Unicaja Malaga, Gara 2 | La diretta testuale. La Unahotels lotta e cede solo nel finale: fuori dalla Coppa a testa alta. Tempo di Gara 2 in BCL: per Reggio Emilia e Tortona sono sfide decisive. LIVE BCL - Unahotels Reggiana vs Unicaja Malaga; dove in TV, preview, diretta. Ne parlano su altre fonti

Segnala sport.quotidiano.net: Basket, Champions League: l'Unicaja Malaga elimina una Reggio tutta cuore - Dopo il successo casalingo, gli iberici sbancano anche il PalBigi (82-72) e staccano il pass per le Final Four ...

Si apprende da ilsussidiario.net: Diretta Reggio Emilia Unicaja Malaga/ Streaming video tv: per la “bella”! (Champions League, 15 aprile 2025) - Diretta Reggio Emilia Unicaja Malaga streaming video tv: dopo il -37 in Andalusia, la Unahotels cerca la vittoria per forzare gara-3.

Segnala oasport.it: Basket, Reggio Emilia cede a Malaga in gara-2 e saluta la Champions League - L’Unahotels Reggio Emilia lotta nella gara-2 dei quarti di finale della Basketball Champions League 2025 ma non basta contro l’Unicaja Malaga! Gli ...