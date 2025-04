Atletica a Chiuro assegnati i primi titoli provinciali su pista

pista di Atletica di Chiuro ha dato il via alla stagione di Atletica leggera su pista della provincia di Sondrio. Sabato 12 aprile è iniziata la stagione outdoor, grazie all’impegno organizzativo del GS Chiuro, con l’assegnazione dei primi titoli provinciali individuali.Per. Sondriotoday.it - Atletica, a Chiuro assegnati i primi titoli provinciali su pista Leggi su Sondriotoday.it La bella e velocedidiha dato il via alla stagione dileggera sudella provincia di Sondrio. Sabato 12 aprile è iniziata la stagione outdoor, grazie all’impegno organizzativo del GS, con l’assegnazione deiindividuali.Per.

Potrebbe interessarti anche:

Atletica, Europei strada 2025: azzurri in partenza per Lovanio

Contingente italiano in partenza verso il Belgio. Da domani, giovedì 10 aprile, 21 azzurri saranno a Lovanio per gli Europei di corsa su strada 2025, in programma sabato 12 e domenica 13. ...

Atletica, Sara Fantini sul podio in Coppa Europa: l’Italia se la gioca con le donne

A Nicosia (Cipro) è andata in scena la prima giornata della Coppa Europa di lanci. Il risultato ad effetto è stato firmato dalla finlandese Silja Kosonen, che ha spedito il martello a 77,07 metri: ...

Atletica, sciabolata d’inverno: un 19enne sotto i 10” sui 100 metri! Folata africana, primo uomo dell’anno

Già al 15 marzo, quando nell’emisfero boreale si stanno consumando gli ultimi giorni di inverno, è arrivato il primo sub 10 secondi sui 100 metri. L’iconica barriera sul rettilineo è stata infranta ...

Atletica leggera: a Chiuro assegnati i primi titoli provinciali su pista. Atletica, a Chiuro assegnati i primi titoli provinciali su pista. Meeting in pista a Chiuro: foto e risultati. Chiavenna, sulla pista dei campioni assegnati i titoli provinciali. Risultati dei Campionati Provinciali Staffette su Pista. Ne parlano su altre fonti

Riporta primalavaltellina.it: Primi titoli provinciali in pista assegnati a Chiuro - La bella e veloce pista di atletica di Chiuro ha dato il via alla stagione di atletica leggera su pista della provincia di Sondrio. Sabato 12 aprile è iniziata la stagione outdoor, grazie all’impegno ...

Secondo fidal.it: Gli Italiani Allievi di atletica leggera 2002 sotto la Mole assegnati ufficialmente dalla FIDAL al C - Si tratta dei Campionati italiani Allievi di atletica leggera 2002, che si disputeranno all'ombra ... "Abbiamo dovuto fare di necessità virtù - spiega D' Elicio - anche perché per la prima volta la ...

msn.com comunica: Atletica, Europei indoor: il programma di giovedì 6 marzo - Prima giornata ... Europei indoor di atletica leggera. Giovedì 6 marzo si fa sul serio in Olanda con alcuni azzurri che scendono in pista e persino la prima gara che assegna medaglie.