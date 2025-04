Una storia agrodolce

storia dal retrogusto amaro. Tutto ha avuto inizio nel Milanese, a Corbetta. Un cliente si è accomodato al tavolo di un locale, consumando tranquillamente la cena per poi andarsene senza pagare il conto. Anzi, fuggendo letteralmente a gambe levate. Un gesto già di per sé scorretto e deprecabile, reso però ancora più odioso dal fatto che a finire nel mirino del “furbetto” di turno è stato il ristorante inclusivo Din Don Dan, dove i portatori di disabilità hanno possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Poco l’episodio il sindaco di Corbetta ha deciso di postare sui social un video in cui invitava caldamente il protagonista dell’accaduto (immortalato e individuato grazie alle telecamere di sicurezza) a saldare il conto. Come a spesso accade, però, da qualcosa di negativo è germogliato del bene. Ilgiorno.it - Una storia agrodolce Leggi su Ilgiorno.it Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato unadal retrogusto amaro. Tutto ha avuto inizio nel Milanese, a Corbetta. Un cliente si è accomodato al tavolo di un locale, consumando tranquillamente la cena per poi andarsene senza pagare il conto. Anzi, fuggendo letteralmente a gambe levate. Un gesto già di per sé scorretto e deprecabile, reso però ancora più odioso dal fatto che a finire nel mirino del “furbetto” di turno è stato il ristorante inclusivo Din Don Dan, dove i portatori di disabilità hanno possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Poco l’episodio il sindaco di Corbetta ha deciso di postare sui social un video in cui invitava caldamente il protagonista dell’accaduto (immortalato e individuato grazie alle telecamere di sicurezza) a saldare il conto. Come a spesso accade, però, da qualcosa di negativo è germogliato del bene.

Una storia agrodolce. Pomeriggio agrodolce per Leoni: è il marcatore più giovane nella storia del Parma in Serie A. La mostarda, agrodolce delizia di Cremona. Gatto torna a casa vivo quattro giorni dopo essere stato cremato: la storia agrodolce del micio Ted.

