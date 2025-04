Internews24.com - Kane confessa: «Dopo l’andata ho dormito poco, ma per domani sono…»

di RedazioneHarryha parlato prima di Inter Bayern Monaco, ecco le sue dichiarazioni con tanto di retroscena sul, le paroleHarryè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter Bayern Monaco. Il prossimo rivale dei nerazzurri ha parlato del match di Champions League in arrivo, ma anche dele le (tante) occasioni sprecate. Alcunu estratti:OCCASIONI DEL– «Non dormo tantole partite, specialmenteche ho sbagliato delle occasioni. Però bisogna preoccuparsi se non si hanno occasioni, non se le si sbaglia. Da me mi aspetto di segnare in certe occasioni, però sono pronto».COSA PENSADELL’INTER – «Sono una grande squadra, ottima sia quando attacca che quando difende. Ci hanno causato problemi in transizione, soprattutto in contropiede e con i centrocampisti che avanzavano quando avevano palla.