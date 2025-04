Justcalcio.com - Mctominay per € 30 milioni, ugarte per € 50 milioni

2025-04-15 15:03:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia:TransferMarketWeb.com© foto www.imagephotoagency.itUn’immagine cattura il caos in corso del Manchester United:venduto,firmato – Il simbolo di un club in disordineCi vuole solo una foto per incapsulare la disfunzione che continua a consumare il Manchester United: vendere Scotta SSC Napoli per 30di euro dopo la sua campagna più prolifica in rosso – e giorni dopo, spruzzare € 50su Manuelda PSG.Una mossa emblematica di tutto ciò che lo Unite è mancata dalla partenza di Sir Alex Ferguson: pianificazione a lungo termine, equilibrio della squadra e, soprattutto, un’identità coerente calcistica.prospera sotto Conte a NapoliIeri sera, Scottha insaccato un tutore contro Empoli, portando la sua sereia un goal a otto, superando il suo totale migliore in carriera al Manchester United.