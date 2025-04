Biglietti Napoli Torino prezzi e modalità di vendita

Napoli comunica che a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 16 aprile 2025 saranno in vendita i Biglietti per Napoli-Torino, sfida valida per la 34° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 27 aprile 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. Si precisa che, la Lega Serie A non.

