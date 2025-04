Quotidiano.net - Trump (ancora) contro tutti

Roma, 26 aprile 2025 – L’altalena quotidiana sui dazi fa registrare un doppio braccio di ferro di Donald, con la Cina e con l’Ue, all’insegna di una nuova escalation rilevante. Da un lato il presidente Usa respinge la proposta Ue su zero dazi per l’industria, dall’altro attacca Xi Jinping che blocca le consegne di nuovi aerei Boeing alle compagnie cinesi e cerca sponde in Vietnam. US President Donaldgestures after hosting the 2025 College Football National Champions, Ohio State Buckeyes, celebrating the team's title-winning season with a ceremony on the South Lawn of the White House in Washington, DC, April 14, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) / ALTERNATE CROP IL FRONTE DEL DRAGONEnon usa mezzi termini nel tornare ad attaccare la Cina, prendendo di mira il tour del suo leader nel Sudest asiatico.