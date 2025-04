Calciomercato.it - Tare si avvicina al Milan: nuovo incontro per l’accordo definitivo | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sulDirettore sportivo del club rossonero. Il viaggio a Roma di Giorgio Furlani ha portato i suoi frutti: il punto della situazioneE’ stata una giornata intensa per il. Giorgio Furlani è stato a Roma per incontrare Igli. Un blitz vero e proprio che ha portato l’Amministratore Delegato rossonero e l’ex dirigente della Lazio a parlare deldel futuro.sialperCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itUn futuro che potrebbe presto vedere l’albanese come Direttore sportivo., il prescelto di Zlatan Ibrahimovic, è balzato in pole per la successione di Antonio D’Ottavio, ormai da giorni, da quando la trattativa per Fabio Paratici è naufragata.L’albanese ora è davvero ad un passo dal vestire il rossonero, ma la fumata bianca, come raccontato, nelle scorse ore, non è ancora arrivata.