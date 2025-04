Meccanica o membrana qual è la tastiera giusta per il PC

tastiera Meccanica e dava una sensazione di pressione dei tasti sulle dita molto più intenso e diverso rispetto quello che sentiamo quando scriviamo al PC usando una tastiera normale.Anche i primi computer avevano tastiera Meccanica, poi però, per ragioni di costi, queste furono sostituite dalla tastiera a membrana, quella normale e silenziosa che conosciamo tutti.Oggi i PC, sia desktop che portatili, vengono sempre venduti con tastiera a membrana classica, ma la domanda sorge spontanea: meglio una Meccanica, con quel “clic” che sa di macchina da scrivere, o una a membrana, silenziosa ed economica? Non c’è una risposta universale, ma è interessante capire come funzionano e cosa offrono le tastiere meccaniche, perchè potrebbero davvero cambiare il lavoro ed il gioco al PC. Leggi su .com Chi usava le macchine da scrivere potrà ricordare il suono che si udiva alla pressione di ogni tasto che veniva scritto sul foglio di carta. Quella della macchina da scrivere era unae dava una sensazione di pressione dei tasti sulle dita molto più intenso e diverso rispetto quello che sentiamo quando scriviamo al PC usando unanormale.Anche i primi computer avevano, poi però, per ragioni di costi, queste furono sostituite dalla, quella normale e silenziosa che conosciamo tutti.Oggi i PC, sia desktop che portatili, vengono sempre venduti conclassica, ma la domanda sorge spontanea: meglio una, con quel “clic” che sa di macchina da scrivere, o una a, silenziosa ed economica? Non c’è una risposta universale, ma è interessante capire come funzionano e cosa offrono le tastiere meccaniche, perchè potrebbero davvero cambiare il lavoro ed il gioco al PC.

