Mattarella ricoverato per impianto pacemaker intervento programmato

Mattarella, è stato ricoverato questa sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per l'impianto di un pacemaker. Si tratta di un intervento programmato, tanto che il Capo dello Stato ha svolto durante la giornata le normali attività, fino all’incontro nel tardo pomeriggio al Quirinale con il Primo Ministro del .L'articolo Mattarella ricoverato per impianto pacemaker, intervento programmato proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio, è statoquesta sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per l'di un. Si tratta di un, tanto che il Capo dello Stato ha svolto durante la giornata le normali attività, fino all’incontro nel tardo pomeriggio al Quirinale con il Primo Ministro del .L'articoloperproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Mattarella ricoverato all’ospedale Santo Spirito per impianto pacemaker

(Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma. —[email protected] (Web Info)

Mattarella ricoverato in ospedale: “Intervento programmato per l’impianto di un pacemaker”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato la sera del 15 aprile all’ospedale romano Santo Spirito per l’impianto di un pacemaker. Dal Quirinale hanno fatto sapere che si ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma, intervento programmato di impianto di pacemaker

Fonti vicine al Quirinale affermano che il Presidente è in "condizioni stabili ma necessario monitoraggio costante", non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali e la notizia è in ...

Mattarella ricoverato in ospedale per un impianto di pacemaker: «Intervento programmato» ·. Mattarella ricoverato per un pacemaker. «Intervento programmato». Mattarella ricoverato per l’impianto di un pacemaker. Mattarella ricoverato a Roma per un impianto di pacemaker. Mattarella ricoverato al Santo Spirito di Roma. «Intervento programmato, applicato pacemaker». Ne parlano su altre fonti

Secondo ansa.it: Mattarella ricoverato a Roma per un impianto di pacemaker - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato in serata per un intervento programmato che non desta alcuna preoccupazione. (ANSA) ...

Secondo ilfattoquotidiano.it: Mattarella ricoverato in ospedale a Roma: “Intervento programmato per l’impianto di un pacemaker” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato la sera del 15 aprile all’ospedale romano Santo Spirito per l’impianto di un pacemaker. Dal Quirinale hanno fatto sapere che si tr ...

Nota di ansa.it: Mattarella ricoverato per un pacemaker. Il Quirinale: 'Nessun allarme'. Meloni: L'Italia lo attende' - Sergio Mattarella è ricoverato al santo Spirito per un intervento programmato, si tratta dell'impianto di un pacemaker, e le sue condizioni non destano preoccupazione. Lo conferma il Quirinale dopo ...