Rafa Marin è arrivato a Napoli con aspettative rosee e molto promettenti, complice un ottimo percorso di crescita nelle passate stagioni. Tuttavia, l’evoluzione dei suoi primi mesi napoletani ha totalmente stravolto ogni presupposto.Rafa Marin, acquistato la scorsa estate dal Real Madrid, ha trovato pochissimo spazio sotto la gestione di Conte. Il suo scarso impiego ha sorpreso molto chi ha avuto la possibilità di apprezzare le sue qualità in passato, non riuscendo a spiegare le ragioni della poca fiducia datagli.Stupore per lo scarso impiego di Rafa Marin: in patria è molto apprezzatoDati alla mano, il centrale cresciuto nella casa blanca ha racimolato solo 203? con la maglia del Napoli, di cui 22 in occasione del match disputatosi ieri contro l’Empoli. Lo scarso coinvolgimento del giocatore nel progetto partenopeo ha lasciato piuttosto impressi gli esperti spagnoli, come evidenziato dal giornalista Antonello Perillo sul suo profilo X. Spazionapoli.it - Napoli, caso Rafa Marin: in Spagna non ci possono credere Leggi su Spazionapoli.it è arrivato acon aspettative rosee e molto promettenti, complice un ottimo percorso di crescita nelle passate stagioni. Tuttavia, l’evoluzione dei suoi primi mesi napoletani ha totalmente stravolto ogni presupposto., acquistato la scorsa estate dal Real Madrid, ha trovato pochissimo spazio sotto la gestione di Conte. Il suo scarso impiego ha sorpreso molto chi ha avuto la possibilità di apprezzare le sue qualità in passato, non riuscendo a spiegare le ragioni della poca fiducia datagli.Stupore per lo scarso impiego di: in patria è molto apprezzatoDati alla mano, il centrale cresciuto nella casa blanca ha racimolato solo 203? con la maglia del, di cui 22 in occasione del match disputatosi ieri contro l’Empoli. Lo scarso coinvolgimento del giocatore nel progetto partenopeo ha lasciato piuttosto impressi gli esperti spagnoli, come evidenziato dal giornalista Antonello Perillo sul suo profilo X.

