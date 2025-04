L’Aston Villa fiora l’impresa 3 2 contro il PSG in semifinale volano i francesi

Villa Park, dove L'Aston Villa accarezza il sogno di una storica rimonta contro il Paris Saint-Germain. Finisce 3-2 per i padroni di casa, ma il risultato non basta: a volare in semifinale è il PSG, forte del 3-1 dell'andata.IMPRESA SfioraTA – Una sfida ricca di colpi di scena, emozioni e ribaltamenti di fronte, degna dei grandi palcoscenici europei, nonostante l'incredibile gaffe iniziale, con l'inno dell'Europa League suonato per errore al posto di quello della Champions League. Luis Enrique sembrava aver ipotecato la qualificazione nella sfida di andata terminata 3-1, ma gli inglesi dimostrano che non è così. All'11' Hakimi sfrutta un tap-in dopo una respinta goffa di Emiliano Martinez su tiro di Barcola. Poi, al 28', arriva il raddoppio: Nuno Mendes fa tutto da solo e infila un preciso diagonale a fil di palo.

