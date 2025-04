Khedira consiglia il Bayern Monaco per la sfida contro l’Inter I tedeschi dovranno evitare di incappare in questi tre errori Gli accorgimenti dell’ex Juve

JuventusNews24Khedira mette in allerta il Bayern Monaco: contro l’Inter servirà evitare di incappare in tre errori capitali! Il messaggio dell’ex JuveSami Khedira ha analizzato la sfida tra Bayern Monaco e Inter, che vale l’accesso alle semifinali di Champions League. L’ex Juve ha dato questi consigli ai bavaresi ai microfoni di Kicker.PAROLE – «I nerazzurri sono duri, hanno poco bisogno della palla, sanno soffrire e difendere. Rimonta possibile? dovranno evitare di commettere piccoli errori come prima dell’1-2 a Monaco nella sfida d’andata: non devono farsi prendere dalla tentazione e non devono sentirsi troppo sicuri di sé in nessuna fase della partita».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Khedira consiglia il Bayern Monaco per la sfida contro l’Inter: «I tedeschi dovranno evitare di incappare in questi tre errori». Gli accorgimenti dell’ex Juve Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24mette in allerta ilserviràdiin trecapitali! Il messaggioSamiha analizzato latrae Inter, che vale l’accesso alle semifinali di Champions League. L’exha datoconsigli ai bavaresi ai microfoni di Kicker.PAROLE – «I nerazzurri sono duri, hanno poco bisogno della palla, sanno soffrire e difendere. Rimonta possibile?di commettere piccolicome prima dell’1-2 anellad’andata: non devono farsi prendere dalla tentazione e non devono sentirsi troppo sicuri di sé in nessuna fase della partita».Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Khedira consiglia il Bayern: «Così può battere l’Inter, diventando vulnerabili se…»

di RedazioneKhedira non ha dubbi, ecco come il Bayern Monaco può battere l’Inter di Simone Inzaghi, vediamo le sue dichiarazioni sul match di domani Sami Khedira ha le idee chiare su che partita ...

Caressa consiglia l’Inter: «Il Bayern Monaco soffre quella cosa, ho guardato i loro numeri in Bundesliga e vi posso dire che…»

di RedazioneIl noto giornalista e telecronista Fabio Caressa ha voluto dire la sua sulla doppia sfida dell’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco Intervenuto sulle frequenze di Radio ...

Matthaus consiglia: «Inter deve aggredire il Bayern Monaco. Serve cuore!»

Lothar Matthaus si è espresso nel pre-partita di Bayern Monaco-Inter, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Lothar ...

L'ex Juventus Khedira consiglia il Bayern: 'Ecco quale è il punto debole dell'Inter'. Khedira consiglia il Bayern per l'Inter: «Dovrà evitare...».. Khedira: “L’Inter è tra le favorite per vincere la Champions. Ma mai sottovalutare il Bayern& .... Khedira: "Il Bayern sa che non sarà facile contro la Juve". Khedira rischia un mese di stop, salta anche l'andata con il Bayern Monaco. Ne parlano su altre fonti

Come scrive tuttojuve.com: L'ex bianconero Khedira sul Bayern: "Dovrà evitare di sentirsi troppo sicuro di sé" - In una intervista rilasciata a Kicker, in Germania, l'ex centrocampista di Juventus e Real Madrid, Sami Khedira, ha parlato così di Inter-Bayern Monaco: "I nerazzurri ...

Lo riporta informazione.it: Khedira sicuro: "Così è impossibile che il Bayern rimonti l'Inter" - Mercoledì sera l' Inter ospiterà il Bayern Monaco nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri difendono il 2-1 dell'andata e se per Lotar Matthaus i bavaresi possono co ...

Secondo fcinter1908.it: Khedira: “L’Inter va stressata. Nessuna possibilità per il Bayern Monaco di batterla se…” - L'ex giocatore ha descritto la partita di ritorno di Champions League contro l'Inter come una partita estremamente difficoltosa.