Meloni Italia attende presto Mattarella con la forza di sempre

Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L'Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre". Così la premier Giorgia Meloni sui social. Sentimenti di vicinanza sono stati espressi dai verti istituzionali del Senato e della Camera e dal mondo della politica. Quotidiano.net - Meloni, Italia attende presto Mattarella con la forza di sempre Leggi su Quotidiano.net "Al presidentei miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L'lo, con lae la dedizione di". Così la premier Giorgiasui social. Sentimenti di vicinanza sono stati espressi dai verti istituzionali del Senato e della Camera e dal mondo della politica.

Potrebbe interessarti anche:

Riarmo e Ucraina: Schlein strappa a metà, Meloni attende e in Italia crescono confusione e incertezze

La politica estera si dimostra il punto debole delle istituzioni italiane, che si frammentano sotto il peso di scelte cruciali. Se il centrodestra non trova la quadra sul sostegno all'Ucraina, il Pd ...

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue

Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli ...

Linea Italia sui migranti: mezza Europa è con Meloni. Le regole sui rimpatri

Un tema rilevante sul tavolo del Consiglio Europeo è stato il contrasto all'immigrazione clandestina. L'Unione ha ormai da tempo adottato una prospettiva che, prendendo molto spunto dalla linea ...

Microsoft VBScript compilation

error '800a03ea'

Syntax error

/feed/gnnews_bing.asp , line 233

else ^