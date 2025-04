Internews24.com - Inter Bayern Monaco, attento Inzaghi: sei big diffidati, ecco chi è a rischio squalifica

di Redazioneva in scena domani sera, Simonedeve fare attenzioni,i sei big, chi è aE’ tutto pronto per, match di Champions League in programma domani sera. Come scrive Tuttosport sono sei i bigche salterebbero un eventuale finale.chi:– «Insomma, la formazione sarà la stessa dell’Allianz Arena, a eccezione di Dimarco che partirà dal 1’ (se poi Carlos Augusto dovesse essere confermato verrebbero riproposti gli stessi undici dell’andata e i cambi rispetto alla sfida con gli isolani sarebbero sette). Restano invece sei, particolare non di poco conto, inerazzurri in vista di un’ipotetica semifinale. Se Dumfries non rischia nulla, perché non potrà giocare – l’olandese e Zielinski, ancora infortunati, anche ieri hanno lavorato a parte -, il discorso è diverso per Pavard, Bastoni, Barella, Mkhitaryan e Lautaro Martinez, che partiranno tutti dal 1’e che giocheranno con la spada di Damocle di un giallo che significherebbe squalifica nell’eventuale e futura trasferta contro Barcellona o Borussia Dortmund».