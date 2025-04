16 Aprile oroscopo Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Aprile è il 106º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 260 giorni alla fine dell'anno.Fase lunare: Gibbosa calantesanto del giorno: Santa Bernadette Soubirousproverbio del giorno: Se vuoi cocomeri grossi come un barile, piantali il primo giovedì d'Aprile

Il 15 aprile è il 105º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 261 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Gibbosa calante Santo del giorno: San Damiano di Pavia Proverbio del ...

L’oroscopo di mercoledì 16 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell'oroscopo di mercoledì 16 aprile 2025 Mercurio torna in Ariete e i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) saranno ancora più testardi.Continua a leggere

Previsioni astrologiche di Paolo Fox: oroscopo di domani, 16 aprile 2025

Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 16 ...

