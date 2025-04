Jasmine Paolini troverà un’altra wild card tedesca a Stoccarda Le proiezioni nel ranking WTA

Jasmine Paolini nel torneo di singolare femminile del Porsche Tennis Grand Prix 2025 è iniziata al meglio: l'azzurra, accreditata in Germania della quinta testa di serie, affronterà negli ottavi la wild card teutonica Jule Niemeier, contro la quale ha vinto entrambi i precedenti, per un posto nei quarti di finale.Nell'ultimo aggiornamento del ranking WTA, rilasciato ieri, la tennista italiana si trovava al numero 6 del mondo, ma non è ancora certa di confermare il piazzamento lunedì prossimo, con il rilascio della classifica del 21 aprile.A Stoccarda, infatti, la toscana lo scorso anno era uscita ai quarti, guadagnando 108 punti, che scarterà lunedì 21: con l'approdo agli ottavi, invece, Paolini ne ha conquistati 60, perdendone, al momento 48, scendendo così da quota 4843 a quota 4795.

Jasmine Paolini dominata da Liudmila Samsonova a Indian Wells: azzurra eliminata negli ottavi di finale

Finisce negli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini nel WTA1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano la toscana (n.6 del mondo) è stata sconfitta in maniera netta col punteggio di 6-0 ...

Tennis, Jasmine Paolini cambia allenatore: via Furlan, spunta l’ipotesi Sara Errani

Firenze, 31 marzo 2025 – Renzo Furlan non è più l’allenatore di Jasmine Paolini. L’annuncio è stato dato dalla stessa tennista toscana con un messaggio colmo di gratitudine. «Dopo 10 anni insieme ...

Jasmine Paolini ha scelto Marc Lopez, ex membro dello staff di Nadal

L’azzurra Jasmine Paolini, dopo la separazione dal suo storico coach Renzo Furlan, ha scelto chi sarà il nuovo allenatore. Si tratta di Marc Lopez, 42enne spagnolo, ex tennista e per anni nello ...

