Meloni il momento è difficile Sento molta pressione su di me

momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore. Faremo del nostro meglio, sono consapevole di quello che rappreSento e di quello che sto difendendo". E poi si rifugia dietro l'ironia: "Non Sento alcuna pressione addosso, come potete immaginare, nei miei prossimi due giorni". A Villa Madama per la cerimonia di consegna dei Premi Leonardo 2025, la premier aveva appena incassato il supporto da 'Meloni fan club' del presidente degli industriali, Emanuele Orsini: "Non è sola, gli imprenditori italiani e dell'Europa produttiva sono tutti con lei e sono fiduciosi per la missione che farà". Antonio Tajani, seduto in platea, aveva rivendicato la strategia del governo: "Il danno lo ha fatto il panico.

