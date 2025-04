Champions League Barcellona e Paris Saint Germain le prime due semifinaliste

Barcellona e Paris Saint Germain sono le prime due semifinaliste di questa edizione della Champions League. Indolori le sconfitte nel ritorno dei quarti. I Blaugrana battuti 3-1 a Dortmund dal Borussia, che all’andata era stato travolto 4-0. Ai tedeschi non è bastata la tripletta di Guirassy. La squadra di Luis Enrique, che a Parigi si era imposta 3-1 sull’Aston Villa, ha perso 3-2 in Inghilterra. Lapresse.it - Champions League: Barcellona e Paris Saint Germain le prime due semifinaliste Leggi su Lapresse.it sono leduedi questa edizione della. Indolori le sconfitte nel ritorno dei quarti. I Blaugrana battuti 3-1 a Dortmund dal Borussia, che all’andata era stato travolto 4-0. Ai tedeschi non è bastata la tripletta di Guirassy. La squadra di Luis Enrique, che a Parigi si era imposta 3-1 sull’Aston Villa, ha perso 3-2 in Inghilterra.

