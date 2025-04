Fallou ucciso a 16 anni con una coltellata al cuore a processo il coetaneo accusato dell’omicidio

accusato dell'omicidio di un coetaneo, Fallou S., e del tentato omicidio di un suo amico, un 17enne bengalese. I fatti erano avvenuti il 4 settembre in via Piave a Bologna. Leggi su Fanpage.it Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale dei minori di Bologna ha rinviato a giudizio il 16enne italianodell'omicidio di unS., e del tentato omicidio di un suo amico, un 17enne bengalese. I fatti erano avvenuti il 4 settembre in via Piave a Bologna.

Potrebbe interessarti anche:

Thomas Luciani, il 16enne ucciso per un piccolo debito di droga: condannati i due coetanei a 19 anni e a 16 anni

L?AQUILA - Sono stati condannati a 19 anni e 4 mesi e 16 anni. I due minori ritenuti responsabili dell?omididio di Christopher Thomas Luciani (16 anni), Crox per gli amici,...

Condannati a 19 anni più 4 mesi e a 16 anni i due giovani accusati di aver ucciso Christopher Thomas Luciani

19 anni e 4 mesi per un ragazzo e 16 anni per l'altro: queste le condanne decise del giudice Cecilia Angrisano per i due giovani, accusati di aver ucciso il coetaneo Christopher Thomas Luciani, per ...

Parrucchiere delle dive ucciso a Los Angeles: i killer condannati all’ergastolo e a 16 anni

Gli esecutori materialli dell'omicidio di Fabio Sementilli sono stati condannati all'ergastolo e a 16 anni di carcere. A processo anche la moglie della vittima, che il pm ritienre la mente del ...

Fallou ucciso a 16 anni con una coltellata al cuore: a processo il coetaneo accusato dell'omicidio. Fallou, ucciso a coltellate a 16 anni. La madre: "Morto per difendere un amico". Fallou, ucciso a 16 anni. Il baby killer confessa: “Volevo sapessero che non avevo paura”. Fallou Sall, ucciso a 16 anni da un coetaneo: liti e minacce social tra ragazzi, poi la coltellata. Bologna, il 16enne Fallou Sall è morto mentre difendeva l'amico. La madre: «Che fine assurda. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da corrieredibologna.corriere.it: L'omicidio del 16enne Fallou Sall a Bologna, a processo il coetaneo che lo uccise con una coltellata al cuore - È stato rinviato a giudizio il 16enne italiano accusato dell'omicidio (avvenuto dopo una rissa il 4 settembre in via Piave) di Fallou Sall e del tentato omicidio del suo amico ...

bologna.repubblica.it riferisce: A processo il 16 enne che uccise con una coltellata al cuore Fallou Sall - BOLOGNA – E’ stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio il 16nne che il 4 settembre scorso ha ucciso con una coltellata al cuore, in via Piave, Fallou Sall. Lo ha deciso il Gup del Tribunale ...

Come scrive msn.com: Fallou Sall, chi era il 16enne morto accoltellato in strada da un coetaneo. Lo strazio della mamma: «Ha solo difeso un amico» - Fallou Sall aveva solo 16 anni quando è stato ucciso a coltellate da un coetaneo in via Piave a Bologna. Avrebbe compiuto 17 anni il 17 settembre, giocava a football americano nei Doves Bologna e ...