Pagelle Borussia Dortmund Barcellona 3 1 e Aston Villa Psg 3 2 i voti e il tabellino delle partite

Serata di verdetti in Champions League con il ritorno dei quarti di finale di dueche sono però state di fatto già ampiamente decise all’andata: perdono e rischiano grossissimo, ma in semifinale ci vanno il, che cede 3-1 contro ilma prevale in virtù del 4-0 dell’andata, e il Psg, che perde 3-2 a Birmingham e deve ringraziare Donnarumma e la buona sorte per non essere finito quantomeno ai supplementari contro un grande, che paga il 3-1 di sei giorni fa. Le altre due sfide, attesissime, sono in programma mercoledì sera per completare il quadrosemifinaliste: ilsfiderà una tra Bayern Monaco e Inter, il Psg affronterà una tra Arsenal e Real Madrid.ORGOGLIO, MA PASSA ILDopo il 4-0 dell’andata, ilha strappato la qualificazione sul campo di uncomunque orgoglioso, capace di vincere per 3-1 grazie a una super tripletta (uno su rigore) di Guirassy, ora tra gli otto calciatori nella storia della Champions League ad aver segnato almeno tredici gol in una singola edizione del torneo.