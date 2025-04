Pronostico Jagiellonia Betis tutto come previsto

Jagiellonia-Betis è valida per i quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e Pronostico tutto come previsto. Il Betis ha vinto nel match d’andata e ha messo una seria ipoteca alla semifinale di Conference League nella quale, salvo clamorosi ribaltoni, dovrebbe affrontare la Fiorentina di Palladino. Il due a zero conquistato in casa contro il Jagiellonia è un buon margine, sicuramente da gestire. Ma crediamo che l’atteggiamento degli spagnoli – che hanno un allenatore sicuramente importante – non cambierà in vista del match di ritorno. Non si vuole rischiare nulla.Pronostico Jagiellonia-Betis: tutto come previsto (Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché un atteggiamento troppo remissivo, e magari subendo anche un gol, potrebbe decisamente cambiare l’inerzia della partita e anche della qualificazione. Ilveggente.it - Pronostico Jagiellonia-Betis: tutto come previsto Leggi su Ilveggente.it è valida per i quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e. Ilha vinto nel match d’andata e ha messo una seria ipoteca alla semifinale di Conference League nella quale, salvo clamorosi ribaltoni, dovrebbe affrontare la Fiorentina di Palladino. Il due a zero conquistato in casa contro ilè un buon margine, sicuramente da gestire. Ma crediamo che l’atteggiamento degli spagnoli – che hanno un allenatore sicuramente importante – non cambierà in vista del match di ritorno. Non si vuole rischiare nulla.(Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché un atteggiamento troppo remissivo, e magari subendo anche un gol, potrebbe decisamente cambiare l’inerzia della partita e anche della qualificazione.

