Borussia Dortmund tenta l’impresa ma in semifinale va il Barcellona

Al Signal Iduna Park ilsfiora, battendo per 3-1 ilnel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una serata elettrica in Germania, che ha visto i gialloneri mettere sotto scacco i blaugrana per lunghi tratti del match, ma che non è bastata per ribaltare il pesante 0-4 incassato all’andata al Camp Nou. Insfiderà una tra Bayern Monaco e Inter. IN– Il, nonostante la prima sconfitta del 2025, strappa comunque il pass per le semifinali con un risultato complessivo di 5-3. Il grande protagonista della serata è Serhou Guirassy, autore di una tripletta da sogno che ha infiammato il pubblico di casa. Il primo gol arriva su calcio di rigore. Poi il raddoppio, con un preciso colpo di testa su cross dalla destra, e infine il terzo gol, approfittando di un pasticcio difensivo degli ospiti.