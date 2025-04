Mattarella ricoverato per un intervento programmato

Mattarella è ricoverato per un intervento programmato, si tratta dell'impianto di un pacemaker. Le sue condizioni non destano preoccupazione Imolaoggi.it - Mattarella ricoverato per un intervento programmato Leggi su Imolaoggi.it per un, si tratta dell'impianto di un pacemaker. Le sue condizioni non destano preoccupazione

Potrebbe interessarti anche:

Mattarella ricoverato per impianto pacemaker, intervento programmato

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato questa sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per l'impianto di un pacemaker. Si tratta di un intervento ...

Mattarella ricoverato in ospedale. Il Quirinale: “Intervento programmato”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato questa sera, 15 aprile 2024, all'ospedale romano Santo Spirito per l'impianto di un pacemaker L'articolo Mattarella ricoverato ...

Mattarella ricoverato per un intervento programmato. "Il presidente non è in pericolo"

Sergio Mattarella è stato ricoverato all'Ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento programmato da tempo. Il presidente della Repubblica ha regolarmente presenziato agli appuntamenti odierni ...

Mattarella ricoverato, intervento programmato. Mattarella ricoverato, intervento programmato. Sergio Mattarella ricoverato per intervento programmato: non desta preoccupazione. Mattarella ricoverato al Santo Spirito: intervento programmato per pacemaker. Il Presidente Mattarella ricoverato per un intervento programmato. Ne parlano su altre fonti

Segnala ilfattoquotidiano.it: Mattarella ricoverato in ospedale a Roma: “Intervento programmato per l’impianto di un pacemaker” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato la sera del 15 aprile all’ospedale romano Santo Spirito per l’impianto di un pacemaker. Dal Quirinale hanno fatto sapere che si tr ...

Come scrive ansa.it: Mattarella ricoverato a Roma per un impianto di pacemaker - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato in serata per un intervento programmato che non desta alcuna preoccupazione. (ANSA) ...

Riporta gazzetta.it: Mattarella ricoverato al Santo Spirito: intervento programmato per pacemaker - Il presidente Sergio Mattarella ricoverato per un pacemaker. Intervento programmato, condizioni buone. Ha lavorato fino al pomeriggio di oggi 15 aprile.