Mercato Juventus Giuntoli potrebbe aver già individuato il nuovo Yildiz ecco come si chiama il colpo in prospettiva classe 2009

JuventusNews24

Mercato Juventus, Giuntoli pensa già alla squadra del futuro: individuato un giocatore alla Yildiz!

Cristiano Giuntoli disegna già la Juventus del futuro. In questa squadra ci potrebbe rientrare Andria Bartishvili. Sul giocatore classe 2009 si è espresso l'osservatore Marco Palma, il quale ha disegnato questa scheda tecnica somigliante a quella di un giocatore dell'attuale rosa bianconera: Kenan Yildiz. ecco le sua disamina.

SCHEDA TECNICA – «Andria Bartishvili (30-03-2009), trequartista georgiano del Kolkheti. Giovanissimo jolly d'attacco dal baricentro basso, ambidestro, è dotato di buonissime qualità tecniche. Molto bravo nel controllo di palla, veloce nelle accelerazione palla al piede, e imprevedibile palla al piede. Seppur giovane ha grande personalità, punta spesso l'avversario nell' uno contro uno.

