Il Turco il cast della serie TV

serie Il Turco, con protagonista Can Yaman, arriva in esclusiva streaming su Mediaset Infinity dal 16 al 29 aprile.Ambientata nel 1683, Il Turco racconta la storia di Hasan (Can Yaman), un giannizzero ottomano che sfugge da una condanna a morte durante l’assedio di Vienna e trova rifugio a Moena, dove intreccia una passione travolgente con Gloria, interpretata da Greta Ferro. La serie è un coinvolgente period-drama che intreccia amore, lotta e coraggio in un contesto storico ricco di emozioni.Il Turco vanta un cast internazionale di alto livello, infatti, oltre a Can Yaman e Greta Ferro troviamo: Will Kemp (Girlfriends’ Guide to Divorce); Kieran O’Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis); Slavko Sobin (Django, Kaos) e Magnus Samuelsson (The Last Kingdom).All’interno del cast troviamo inoltre: Arman Oguz, Luk Pyes, Huseyin Avni Danyal, Nigel Pilkington, Sam Pembroke, Roderick Hill, Robert Holik, Sai Bennett, Madalena Arago, Veronica Ferres, Caroline Boulton e Nick Wittman. Davidemaggio.it - Il Turco: il cast della serie TV Leggi su Davidemaggio.it La miniIl, con protagonista Can Yaman, arriva in esclusiva streaming su Mediaset Infinity dal 16 al 29 aprile.Ambientata nel 1683, Ilracconta la storia di Hasan (Can Yaman), un giannizzero ottomano che sfugge da una condanna a morte durante l’assedio di Vienna e trova rifugio a Moena, dove intreccia una passione travolgente con Gloria, interpretata da Greta Ferro. Laè un coinvolgente period-drama che intreccia amore, lotta e coraggio in un contesto storico ricco di emozioni.Ilvanta uninternazionale di alto livello, infatti, oltre a Can Yaman e Greta Ferro troviamo: Will Kemp (Girlfriends’ Guide to Divorce); Kieran O’Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis); Slavko Sobin (Django, Kaos) e Magnus Samuelsson (The Last Kingdom).All’interno deltroviamo inoltre: Arman Oguz, Luk Pyes, Huseyin Avni Danyal, Nigel Pilkington, Sam Pembroke, Roderick Hill, Robert Holik, Sai Bennett, Madalena Arago, Veronica Ferres, Caroline Boulton e Nick Wittman.

Potrebbe interessarti anche:

Can Yaman, il ritorno é con “El Turco” (Il turco): la trama, il cast e la messa in onda della serie-evento

Cresce l’attesa generale per El Turco, la nuova fiction-evento prevista sulle reti Mediaset, che nel cast vanta il grande attore-protagonista turco, Can Yaman. El Turco (il turco) é la nuova fiction ...

Il Turco, arriva la nuova serie con Can Yaman su Canale 5: quando in TV, trama, cast

La miniserie Il Turco, con protagonista assoluto Can Yaman, debutta con un doppio appuntamento esclusivo su Canale 5, in prima serata, martedì 25 e giovedì 27 marzo. Il Turco, in anteprima su ...

«Il Turco», la serie con Can Yaman da stasera in tv: trama, cast, anticipazioni

Debutta questa sera, martedì 8 aprile 2025, in prima serata su Canale 5, la prima parte della serie evento “Il Turco“, con protagonista Can Yaman. La miniserie, in prima visione assoluta ed ...

L’assedio finale e il sacrificio di Gloria: così finisce “Il turco” e nasce la leggenda. "Il Turco", stasera in tv l'ultima puntata della miniserie: le anticipazioni e come finisce. Il Turco, il cast della serie tv con Can Yaman e Greta Ferro. FOTO. Il Turco, stasera (martedì 15 aprile) l'ultima puntata della serie tv con Can Yaman: le anticipazioni, il cast. «Il Turco», la serie con Can Yaman da stasera in tv: trama, cast, anticipazioni. Ne parlano su altre fonti

davidemaggio.it comunica: Il Turco: il cast della serie TV - La serie è un coinvolgente period-drama che intreccia amore, lotta e coraggio in un contesto storico ricco di emozioni. Il Turco vanta un cast internazionale di alto livello, infatti, oltre a Can ...

Nota di msn.com: Il Turco, soap opera su Canale 5: trama, cast, quante puntate, dov’è stata girata - Da martedì 8aprile 2025, alle 21:20 in prima serata su Canale5, va in onda in prima tv la miniserie Il Turco. Vediamo insieme trama, cast, attori e quante puntate sono. Il Turco - Trama Ambientata nel ...

msn.com riferisce: Il Turco, stasera (martedì 15 aprile) l'ultima puntata della serie tv con Can Yaman: le anticipazioni, il cast (e dove rivederla) - La seconda e ultima puntata de Il Turco, la serie che vede Can Yaman e Greta Ferro come protagonisti, va in onda su Canale 5 stasera in tv, martedì ...