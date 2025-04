Inter-news.it - Inter-Bayern Monaco, Inzaghi convoca anche quattro Primavera

In vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il, in programma domani sera alle ore 21:00 a San Siro, Simoneha deciso di puntaresulla linea verde. A causa delle assenze per infortunio di Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, oltre all’esclusione di Joaquin Correa dalla lista UEFA, il tecnico nerazzurro ha scelto di aggregaregiovani. DALLA– Un segnale chiaro di fiducia nel settore giovanile nerazzurro, che continua a sfornare elementiessanti e pronti a misurarsi con il palcoscenico europeo, almeno a livello di esperienza e ambientamento. Iragazzi saranno regolarmenteti e andranno in panchina, pronti in caso di necessità a vivere un debutto da sogno nella notte di Champions contro uno dei top club europei.