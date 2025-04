Screenworld.it - The Last of Us 2: chi è Eugene? Il personaggio era presente anche nel gioco? Facciamo chiarezza

Leggi su Screenworld.it

Nella prima puntata della seconda stagione di Theof Us, veniamo a conoscenza di unche, pur non apparendo direttamente in scena, gioca un ruolo fondamentale. Stiamo parlando di, il marito della terapeuta Gail, interpretata da Catherine O’Hara. A questo punto sarà venuta in mente una domanda a tutti: Chi è? Si tratta di unnella prima stagione o è inedito? Nel videoo è stato creato ad hoc per la serie?Attenzione!Questo articolo contiene spoiler della prima puntata della seconda stagione di Theof Us.Considerando che ilè interpretato da Joe Pantoliano, possiamo dire con certezza che non eranella prima stagione dello show. Inoltre, essendo un attore di grande spicco, possiamo già presumere che il suo non sarà un ruolo di poco conto.