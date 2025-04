Barcellona e Psg in semifinale sconfitte indolori contro Dortmund e Aston Villa

Barcellona le prime due semifinaliste della Champions League 2024-2025. I francesi così come gli spagnoli sono stati battuti nelle sfide di ritorno, ma hanno comunque esultato.Barcellona e Psg in semifinale, sconfitte indolori contro Dortmund e Aston Villa (LaPresse) – Calciomercato.itLuis Enrique, grazie anche alle parate di Gianluigi Donnarumma, supera i Quarti di finale, nonostante il ko contro l’Aston Villa. Il club di Birmingham, sotto di due a zero alla mezzora per via delle reti di Hakimi e Mendes, ritorna in partita grazie a Tielemans, McGinn e Konsa. E’ il 57esimo quando arriva il terzo gol: c’è dunque tutto il tempo per trovare il quarto gol che avrebbe portato la sfida ai supplementare, ma il Psg resiste e vola in semifinale dove affronterà la vincente tra Real Madrid e Arsenal. Calciomercato.it - Barcellona e Psg in semifinale, sconfitte indolori contro Dortmund e Aston Villa Leggi su Calciomercato.it Gli spagnoli e i francesi sono tra le prime quattro squadre della Champions League. Ecco come è andata stasera: il punto della situazioneSono Psg ele prime due semifinaliste della Champions League 2024-2025. I francesi così come gli spagnoli sono stati battuti nelle sfide di ritorno, ma hanno comunque esultato.e Psg in(LaPresse) – Calciomercato.itLuis Enrique, grazie anche alle parate di Gianluigi Donnarumma, supera i Quarti di finale, nonostante il kol’. Il club di Birmingham, sotto di due a zero alla mezzora per via delle reti di Hakimi e Mendes, ritorna in partita grazie a Tielemans, McGinn e Konsa. E’ il 57esimo quando arriva il terzo gol: c’è dunque tutto il tempo per trovare il quarto gol che avrebbe portato la sfida ai supplementare, ma il Psg resiste e vola indove affronterà la vincente tra Real Madrid e Arsenal.

