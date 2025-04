In Colorado focus su diritti umani con l’ACT Human Rights Festival

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 apr. (askanews) – Nonostante il momento difficile per iniziative di questo genere negli Stati uniti, a Fort Collins, in, è stata celebrata la decima edizione delFilm, un appuntamento culturale di riferimento per chi crede nel potere del cinema come strumento di giustizia sociale e dialogo globale. L’evento è anche legato all’Italia, perché collabora con ildel cinema deidi Napoli, e perché all’interno di questa edizione c’è stata molta Italia. L’edizione anniversario – che si è tenuta tra il 2 e il 6 aprile – ha presentato oltre 20 film, tra documentari e opere di finzione, molti dei quali in anteprima nazionale o regionale, con proiezioni tenutesi presso laState University e il cinema The Lyric, offrendo al pubblico storie potenti e riflessioni urgenti.