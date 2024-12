Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, il passato di Lorenzo “vittima di un branco”: le parole della mamma | Video Mediaset

AlSpolverato racconta alcuni retroscenasua vita. In particolare si sofferma sui primi anni delle superiori: «in quegli anni lì sono entrato in modo del tutto inconsapevole in alcune bande che ia tempi c’erano e venivo costantemente obbligato a fare delle cose. Non venivo lasciato stare, i primi momenti riuscivo a tornare a casa dopo scuola e a chiudermi in camera, ma non funzionava così tutti i giorni. Tornando a casa io sapevo che in qualche modo sapevo che cosa stavo facendo, ma non riuscissi a tirarmi fuori e mi sentivo in colpa con me stesso e con i miei genitori che non sono a conoscenza. Mi obbligavano a fare delle missioni, a rubare, episodi di violenza fatti e ricevuti, succedevano anche cose con le ragazzine che frequentavano. Mi legavano, picchiavano e lo facevano anche con le ragazzine con cui sto, non potevo sottrarmi a loro.