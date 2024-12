Quotidiano.net - Femminicidi in calo dell'8% nel 2024: un passo avanti nella lotta alla violenza di genere

I dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale del ministero'Interno segnano una diminuzione dei numeri rispetto all'anno precedente.data del 29 dicembrediminuiscono'8% i, ovvero l'uccisione per mano del partner o ex partner (da 64 a 59). Nessun risultato è per tutti noi un punto di arrivo, ma uno stimolo a lavorare con ancor maggiore determinazione. Non ci sono meriti di oggi o demeriti di ieri, ma una nuova consapevolezza comune, sentita, forte e rumorosa". Lo afferma la presidentea Commissione parlamentare di inchiesta sulo, nonché su ogni forma didiMartina Semenzato deputata di Coraggio Italia e del Gruppo parlamentare di Noi Moderati. "Quello appena trascorso - aggiunge - è stato un anno importante per ladi