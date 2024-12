.com - È morto improvvisamente Paolo Benvegnù, addio al cantautore vincitore della Targa Tenco 2024

a soli 59 anni il: raffinato poetamusica, aveva vinto due mesi fa lacome miglior album assoluto, era attualmente in tour e appena ieri sera era stato ospite di Bollani su Rai3Èil, aveva solo 59 anni. Appena ieri sera era stato protagonista su Rai3 nella puntata di Via dei matti n.0, ospite di Stefano Bollani.con È inutile parlare d’amore come Migliore Album in assoluto, aveva appena pubblicato Piccoli fragilissimi film – Reloaded, una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che quest’anno aveva compiuto 20 anni.Guarda le nostre video interviste aChi eraNel 1993dà vita al progetto Scisma, gruppo AltArt-rock seminale, in cui è compositore, chitarrista e cantante.