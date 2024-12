Sport.quotidiano.net - Dallo stadio ai nuovi soci: le sfide del 2025. Rebecca Corsi: "Futuro solido per l’Empoli"

Riavvolgiamo il nastro di questo 2024 con la vice presidente e amministratore delegato del. Che anno è stato per? "È stato un grande anno. La gara contro la Roma, la salvezza arrivata all’ultimo, la festa allosono emozioni indimenticabili che restano e resteranno. Siamo poi ripartiti al meglio con un nuovo direttore sportivo e un nuovo mister, la prima parte di stagione è stata certamente positiva ma non dobbiamo e non possiamo accontentarci. Purtroppo il finale non rende merito per quello che è stato il nostro 2024". Qual è il primo ricordo che le viene in mente? "La festa dopo la gara con la Roma con mio padre e mia figlia Blu. C’è tutto in quell’immagine, la famiglia,, la gioia per una salvezza raggiunta in modo incredibile. Resta solo il dispiacere che nel calcio purtroppo ci possiamo godere tutto troppo poco e già il giorno dopo eravamo con la testa alla nuova stagione".