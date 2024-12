Tvplay.it - Dal Milan alla Juve, l’infortunio cambia tutto: addio al bomber

, in attesa della Final Four della Supercoppa italiana, sono al centro di un importante aggiornamento di calciomercato.L’ultimo turno di campionato, di fatto, ha portato con sé delle cattivissime notizie sia per ilche per la. Entrambe le squadre hanno pareggiato, innescando così tantissime polemiche. Basti pensare che il team meneghino hato allenatore.Dalal(LaPresse) tvplay.itDopo il pari rimediato contro la Roma, infatti, i dirigenti delhanno deciso di esonerare Paulo Fonseca. Al suo posto è stato chiamato un altro allenatore portoghese, ovvero Sergio Conceicao. Quest’ultimo è arrivato già nel capoluogo lombardo per guidare il suo primo allenamento da tecnico del rossonero.Mentre la, dopo l’ennesimo pareggio, si è allontanata ancora di più dvetta: La ‘Vecchia Signora’, infatti, hanno pareggiato per 2-2 contro la Fiorentina.