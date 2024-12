Ilrestodelcarlino.it - Corvatta bacchetta la maggioranza: "Forza Italia confusa sulla sanità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ci vuole faccia tosta da parte dia lamentarsi per il pericolo di depotenziamento dell’ospedale cittadino". Tommaso, medico di base, ex sindaco ed esponente di Futuro in Comune ricorda agli azzurri "quando il loro sindaco Ciarapica applaudiva la scelta dell’ospedale unico alla Pieve. Già allora si poteva intuire come il destino dell’ospedale di Civitanova fosse quello di un grande pronto soccorso. Siamo davanti a un centro destra confuso, in città e in regione".sottolinea come "si sia nel mezzo di un cambiamento epocale, con una medicina sempre più complessa a livello scientifico e tecnologico. E la risposta dei governi nazionali è stata una politica che ha prodotto una drammatica carenza di personale, fenomeni che imporrebbero una concentrazione delle risorse in ospedali più complessi e una inversione di rotta che faccia crescere il numero dei medici e infermieri in servizio".