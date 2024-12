Come ti ho creata ti distruggo L’incredibile avvertimento dell’ex sindaco alla nuova sindaca di Avellino che è stata sua vice

Leggi su Open.online

«Abbiamo scelto di candidare Laura Nargi perché era la persona più indicata per far votare me. Il suo nome è frutto di una circostanza. Io non potevo candidarmi e un’ordinanza mi ha impedito di essere eletto. Laura dovrebbe farmi una statua, se èlo deve a me. Ora o accetta le mie condizioni oppure si va al voto: mi presento io, si presenta lei e vediamo chi vince». Con queste dichiarazioni esplosive al Mattino l’exdiGianluca Festa, indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta “Dolce Vita”, è ripiombato nella politica di quella che considera la “sua” città. Sotto attacco l’attualeLaura Nargi, suadal 2019 al 2024, quando sono piombate le dimissioni di Festa a inchiesta in corso. L’operazioneè una completa delegittimazione di Nargi la cui giunta, ora, è appesa a un filo.