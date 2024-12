Formiche.net - Cina in Libia? Che cosa raccontano i droni in cambio di petrolio

Lasi è da tempo affermata come promotrice di iniziative globali che ambiscono a presentarla come attore di mediazione e stabilità. Piani come la Global Security Initiative (Gsi) o la Global Development Initiative (Gdi) incarnano questa narrazione, basata su concetti come armonia, sviluppo condiviso e sicurezza collettiva. Tuttavia, rapporti di partnership strategica con Paesi come la Russia, la Corea del Nord o l’Iran — tutti protagonisti di guerre guerreggiate — rendono tale racconto incoerente. La recente vicenda che coinvolge Pechino nel traffico dimilitari verso larivela ulteriormente un comportamento che si discosta significativamente da queste dichiarazioni di principio, sottolineando un’agenda pragmatica legata a interessi diretti precisi.Il caso libico, in particolare, evidenzia una dinamica in cui laha agito con una logica di vantaggio personale, sfruttando un contesto geopolitico complesso e lacerato per perseguire obiettivi specifici: consolidare la propria influenza nella regione mediterranea e garantirsi un accesso privilegiato alle risorse energetiche del Paese.