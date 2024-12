Oasport.it - Calendario surf 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Leggi su Oasport.it

Non bisognerà attendere molto per rivedere all’opera gli artisti della tavola. Il Championship Tour, come sempre, animerà la scena e lo spettacolo sarà garantito. Il massimo circuito internazionale metterà a dura la prova iisti migliori del pianeta, in una serie di tappe in varie parti del mondo in cui sarà richiesto adattarsi con velocità alle varie condizioni.Nella stagione che si è chiusa, le onde di San Clemente, in California, hanno fatto da sfondo ai trionfi mondiali di John John Florence e Caitlin Simmers. Nelle WSL Finals l’hawaiano ha saputo fare la differenza e piegare le mira di uno scatenato Italo Ferreira. Sul versante femminile Simmers ha fatto valere il suo primato nell’annata, piegando l’altra statunitense Caroline Marks in un confronto molto serrato.Nell’atto finale per i primi 5isti del ranking ci sarà alle Fiji, in un contesto diverso da quello californiano.