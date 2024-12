Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Le Fée è pronto a dire addio: Betis in pressing

Dopo soli sei mesi dall’arrivo, l’avventura di Enzo Le Fée con lasembra giunta al termine. Claudio Ranieri, fin dal suo ritorno in panchina, ha dimostrato di non puntare sul centrocampista francese, acquistato lo scorso 10 luglio per 23 milioni dal Rennes e legato al club con un contratto quinquennale.Al momento del suo arrivo, Le Fée era stato descritto dal club come uno dei talenti emergenti del calcio europeo, grazie alla sua visione di gioco, dinamismo e abilità nei calci piazzati. Parole che oggi appaiono lontane, considerando il suo utilizzo ridotto e la mancanza di fiducia da parte dell’allenatore.Interesse concreto delSotto la guida di Ranieri, Le Fée ha giocato appena 95 minuti complessivi, con una sola presenza da titolare contro il Como. A novembre si era già ipotizzato unnel mercato di gennaio, ipotesi che ora sembra diventare realtà.