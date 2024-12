Oasport.it - United Cup 2025, l’Italia può qualificarsi anche perdendo 3-0 con la Francia? I possibili scenari

Leggi su Oasport.it

Giornata di vigilia perin vista della sfida alla, decisiva per il primo posto nel gruppo D allaCupdi tennis, competizione a squadre miste in corso di svolgimento in Australia fino a domenica 5 gennaio. Gli Azzurri, dopo aver battuto al debutto la Svizzera per 3-0, sono ormai molto vicini alla qualificazione per i quarti di finale ma dovranno fare ancora un piccolo passo per archiviare la pratica.Jasmine Paolini e compagni, per avere la certezza aritmetica di vincere il girone (accedendo così direttamente alla fase a eliminazione diretta del torneo), possonopermettersi di perdere il tie di domani contro laper 2-1. In quel caso infatti le tre squadre del raggruppamento chiuderebbero con un successo a testa, maprevarrebbe grazie ad una maggiore percentuale di singoli incontri vinti (bilancio di 4-2).