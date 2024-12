Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-12-2024 ore 09:30

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazionerallentato sulla diramazionenord per materiali dispersi tra Fianono e Settebagni in direzione del raccordo anulare circolazione nel complesso scorrevole sulla restante rete sia stradale che autostradale della Regione un invito alla prudenza per nebbia A Banchi sulla A1-napoli tra Colleferro e Anagni ed ancora tra Pontecorvo e San Vittore proseguono i lavori sulla via Braccianese con transito a senso unico alternato in fascia oraria 717 in tratti saltuari tra osteria nuova e posso pietroso In entrambe le direzioni per lavori su un tratto della via Salaria il transito a viene a senso unico alternato tra il bivio per la variante di accumuli e grisciano in entrambi i sensi di termine lavori previsto per fine febbraio è tutto per questo aggiornamento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità