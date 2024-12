Iltempo.it - Schlein sta con Cecilia Sala ma dimentica l'Iran. E poi attacca Israele

Preoccupazione, richieste di rapidità al ministro degli Esteri Antonio Tajani e a tutto il Governo guidato da una coalizione di centrodestra per il rientro In Italia della giornalista. Quello che sentiamo dalla bocca della sinistra è solo questo. Oltretutto in un momento delicato in cui l'opposizione dovrebbe fare fronte unito per una causa che non riguarda solo la destra, bensì la bandiera tricolore, la nostra patria, quella che qualcuno, a quanto pare, ha da tempoto. Questo perché in assenza di altri argomenti, dopo che i sondaggi vedono crescere la fiducia nei confronti di Meloni e degli alleati, dopo che è stata approvata la manovra (ennesimo successo della destra) si vuole trovare quel qualcosa a cui appigliarsi per tentare di cogliere in fallo chi è alla guida del Paese.