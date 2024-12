Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan a Conceicao per 6 mesi”

Questa è ladel '', in edicola oggi, lunedì 30 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. Il '' oggi in edicola, in, apre commentando la domenica della 18^ giornata della Serie A 2024-2025. All'Allianz Stadium pareggio, 2-2, tra la Juventus di Thiago Motta e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Doppietta di Khéphren Thuram per i bianconeri, ma non basta: pari numero 11 in 18 giornate di campionato per la Juve e - 11 rispetto all'ultima squadra guidata da Massimiliano Allegri. Il Napoli di Antonio Conte, grazie al gol di Giacomo Raspadori a dieci minuti dalla fine, supera per 1-0 il Venezia e aggancia in testa alla classifica l'Atalanta di Gian Piero Gasperini a quota 41 punti.