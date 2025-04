Venture capital un potenziale da oltre 6 miliardi per il mercato italiano

"Investire nel futuro dell'Italia: il ruolo strategico del risparmio privato", questo il titolo dello studio realizzato da TEHA Group in collaborazione con Cdp Venture capital Sgr presentato oggi nell'ambito della 36° edizione del Forum "Lo Scenario dell'economia e della finanza" di TEHA Group.Lo studio muove dalla necessità di rafforzare l'ecosistema dell'innovazione e sostenere il mercato dei capitali a livello europeo, confermata anche dal Rapporto sulla Competitività europea presentato dal presidente Draghi, e dal ruolo che l'asset class del Venture capital può giocare come abilitatore di una nuova infrastruttura per indirizzare risorse verso le imprese italiane e in grado di generare benefici significativi per la crescita economica e occupazionale del Paese.Il mercato del Venture capital italiano, pur trovandosi ancora in una fase iniziale di sviluppo rispetto ad altri Paesi europei, ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, anche grazie all'importante sostegno del Governo, contribuendo in maniera crescente al sostegno dell'innovazione e alla nascita di nuove imprese ad alto potenziale tecnologico.

