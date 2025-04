Parma Inter Lautaro contrariato per la sostituzione La reazione dell’argentino non è passata inosservata

Parma Inter, nel corso del match Lautaro viene sostituito. La notizia del cambio suscita questa reazione nel capitano nerazzurroParma Inter termina in pareggio e segnala delle evidenti sviste dei nerazzurri che ingenuamente, da una situazione di totale controllo del match, si fanno rimontare gettando alle ortiche la possibilità di tenere a debita distanza il Napoli di Antonio Conte. Nel corso della partita, al minuto 65 Farris sostituisce Lautaro Martinez rientrato dopo l'infortunio rimediato in Nazionale, al suo posto Correa. La reazione del capitano nerazzurro non è passata affatto inosservata. La Gazzetta dello Sport ha provato a ricostruire quanto accaduto.reazione Lautaro – «A un certo punto Lautaro ha fissato la panchina dell'Inter e ha pensato "no, proprio io", scuotendo la testa con fare rassegnato.

