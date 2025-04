Milan-Fiorentina 2-2 pareggio con gol al Meazza

pareggio 2-2 la partita fra Milan e Fiorentina al Meazza, valida per la 31esima giornata di Serie A. Doppio vantaggio viola nel primo tempo con autogol di Thiaw al 7? e gol di Kean al 10?, rimonta rossonera con Abraham al 23? e Jovic al 64?. La Fiorentina sale a 52 punti, al sesto posto a pari merito con Roma e Lazio, mentre la squadra di Conceicao resta nona a quota 48.Bella partita a San Siro! 2 gol per parte! ??#MilanFiorentina pic.twitter.com/MRPDMQi60a— Lega Serie A (@SerieA) April 5, 2025 Lapresse.it - Milan-Fiorentina 2-2, pareggio con gol al Meazza Leggi su Lapresse.it Si è conclusa con il2-2 la partita fraal, valida per la 31esima giornata di Serie A. Doppio vantaggio viola nel primo tempo con autogol di Thiaw al 7? e gol di Kean al 10?, rimonta rossonera con Abraham al 23? e Jovic al 64?. Lasale a 52 punti, al sesto posto a pari merito con Roma e Lazio, mentre la squadra di Conceicao resta nona a quota 48.Bella partita a San Siro! 2 gol per parte! ??#pic.twitter.com/MRPDMQi60a— Lega Serie A (@SerieA) April 5, 2025

