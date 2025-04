Sololaroma.it - Milan-Fiorentina 2-2, Kean apre le danze: Jovic firma la rimonta

Il sabato calcistico valido per la 31° giornata di Serie A si è concluso in bellezza, con una partita ricca di spettacolo. Ad affrontarsi alle 20:45 sono state due squadre che desiderano staccare il pass per una competizione europea. Stiamo parlando di, scese in campo allo stadio Giuseppe Meazza con in palio 3 punti pesanti. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-2, che non soddisfa nessuna delle due pretendenti.Avvio da urlo della Viola, che passa prima in vantaggio al 7? minuto grazie all’autogol di Malick Thiaw e dopo 3 minuti raddoppia con il solito Moise. I rossoneri, però, non mollano ed accorciano le distanze con Tammy Abraham, alla seconda rete consecutiva dopo quella siglata nel derby contro l’Inter in Coppa Italia. All’ora di gioco, invece, è Lukaa pareggiare definitivamente i conti, con i gigliati che si vedono annullare il 2-3 di Dodò all’89’.