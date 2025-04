Milan e Fiorentina pareggiano 2-2 | Thiaw autogol e reti di Kean Abraham Pulisic e Jovic

Milan e Fiorentina pareggiano 2-2 in un anticipo della 31/a giornata di serie A. Il solito inizio distratto dei rossoneri consente ai viola un facile 2-0 dopo solo 10', con l'autogol di Thiaw e la rete di Kean. Scarsa e imprecisa la reazione del Milan, che accorcia però con una combinazione Abraham-Pulisic messa a frutto dall'inglese. Nella ripresa, la squadra di casa aumenta la pressione e pareggia con Jovic, poi ci sono occasioni per entrambe ma il risultato non cambia. Quotidiano.net - Milan e Fiorentina pareggiano 2-2: Thiaw autogol e reti di Kean, Abraham, Pulisic e Jovic Leggi su Quotidiano.net 2-2 in un anticipo della 31/a giornata di serie A. Il solito inizio distratto dei rossoneri consente ai viola un facile 2-0 dopo solo 10', con l'die la rete di. Scarsa e imprecisa la reazione del, che accorcia però con una combinazionemessa a frutto dall'inglese. Nella ripresa, la squadra di casa aumenta la pressione e pareggia con, poi ci sono occasioni per entrambe ma il risultato non cambia.

