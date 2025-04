Valeria Marini in lacrime a Ne vedremo delle belle le dure parole delle colleghe

vedremo delle belle, il nuovo talent condotto da Carlo Conti che mette l’una contro l’altra (in una sfida di performance canore e di danza) alcune delle più note showgirl della televisione italiana. La più “odiata” dalle colleghe si conferma Valeria Marini, che nella terza puntata non riesce più a trattenere l’emozione.Le lacrime di Valeria MariniCosì come da lei stessa confidato, prima di essere arruolata nel cast di Ne vedremo delle belle, Valeria Marini stava attraversando un momento difficile, a causa di problemi privati. Dilei.it - Valeria Marini in lacrime a Ne vedremo delle belle, le dure parole delle colleghe Leggi su Dilei.it Non è facile far andar d’accordo dieci donne abituate ad avere tutti i riflettori puntati solo su di sé. Le dive, per antonomasia, sono vanitose ed egocentriche e ben poco disposte a dividere il palco con qualcun altro. Così, proseguono i battibecchi tra le concorrenti di Ne, il nuovo talent condotto da Carlo Conti che mette l’una contro l’altra (in una sfida di performance canore e di danza) alcunepiù note showgirl della televisione italiana. La più “odiata” dallesi conferma, che nella terza puntata non riesce più a trattenere l’emozione.LediCosì come da lei stessa confidato, prima di essere arruolata nel cast di Nestava attraversando un momento difficile, a causa di problemi privati.

